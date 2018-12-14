شكرا لقرائتكم خبر عن الأمن العراقي يعتقل مطلوبين اثنين بتهمة التورط فى عمليات إرهابية فى الموصل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مركز الإعلام الأمني العراقي، اليوم الجمعة، اعتقال مطلوبين اثنين بتهمة الإرهاب في أيسر الموصل.

ونقلت قناة "السومرية نيوز" الفضائية عن المركز في بيان قوله إن: "مفارز مديرية استخبارات وأمن نينوى الميدانية التابعة إلى المديرية العامة للاستخبارات والأمن تلقي القبض على اثنين من المطلوبين في منطقة الكندي الواقعة في الساحل الأيسر لمدينة الموصل".

وأضاف البيان أن المعتقلين "صادرة بحقهما مذكرات قبض بقضايا إرهابية، وهما من أهداف المديرية أعلاه لقيامهم بعمليات إرهابية متعددة".

يشار إلى أن القوات الأمنية العراقية المشتركة حررت محافظة نينوى من سيطرة تنظيم "داعش" الإرهابي أواخر شهر أغسطس 2017.