شكرا لقرائتكم خبر عن الأمن العراقي يعتقل مطلوبين اثنين بتهمة التورط فى عمليات إرهابية فى الموصل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مركز الإعلام الأمني العراقي، اليوم الجمعة، اعتقال مطلوبين اثنين بتهمة الإرهاب في أيسر الموصل.
ونقلت قناة "السومرية نيوز" الفضائية عن المركز في بيان قوله إن: "مفارز مديرية استخبارات وأمن نينوى الميدانية التابعة إلى المديرية العامة للاستخبارات والأمن تلقي القبض على اثنين من المطلوبين في منطقة الكندي الواقعة في الساحل الأيسر لمدينة الموصل".
وأضاف البيان أن المعتقلين "صادرة بحقهما مذكرات قبض بقضايا إرهابية، وهما من أهداف المديرية أعلاه لقيامهم بعمليات إرهابية متعددة".
يشار إلى أن القوات الأمنية العراقية المشتركة حررت محافظة نينوى من سيطرة تنظيم "داعش" الإرهابي أواخر شهر أغسطس 2017.
شكرا لقرائتكم خبر عن الأمن العراقي يعتقل مطلوبين اثنين بتهمة التورط فى عمليات إرهابية فى الموصل على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليوم السابع وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليوم السابع ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .