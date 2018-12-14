شكرا لقرائتكم خبر عن 12 فائزاً يمنيا فى أول مسابقة ثقافية بتعز منذ بداية الحصار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توج الفائزين بمسابقة الشيخ خليقة بن زايد للعلوم والابتكار والتى نظمت فى محافظة تعز باليمن كأول مسابقة منذ حصار المدينة من قبل الحوثيين منذ 4 سنوات، وبلغ عدد المشاريع التي خاضت المنافسة 72 مشروعاً لأكثر من 300 مشارك تنافسوا للفوز بجوائز قيمة ودرع مسابقة الشيخ خليفة بن زايد للعلوم والابتكار.

وجاءت المسابقة في عدة مراحل بمجالات شملت مشاريع علمية ابتكارية في نظم الاتصالات وتقنيات المعلومات وتطبيقات الذكاء الصناعي والهندسة الصناعية.

من جانبه أشار إيهاب الدهبلي مندوب الهلال الأحمر الإماراتى بتعز بأن التصفيات النهائية لتكريم 12 فائزا في مختلف المحاور سيكون يوم غدٍ السبت في صالة الأفراح للتأهيل للمرحلة النهائية والتكريم، وتم التقييم من قبل اللجنة العلمية المشكلة من أساتذة كلية الهندسة بجامعة تعز، تحت إشراف السلطة المحلية بتعز بالتنسيق مع الجامعة.





بدأت المرحلة تحضيرية باستقبال المشاركين في منتزه تعز لمدة ثلاثة أيام ثم مرحله التصفيات الاولى في مكتبة الهندسة في جامعة تعز وشارك فيها على مدى 3 أيام 72 مشروع ابتكار لأكثر من300 متقدم، في أربعة محاور هى محور إنترنت الأشياء و تكنولوجيا الميكاترونكس والهندسة الصناعية بالإضافة إلى محور الابتكارات، و محور نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتطبيقات الذكاء الصناعي، ومحور الأبحاث العلمية في المجالات الهندسية والصناعية، ومحور الأبحاث العلمية في تقنية المعلومات، وتم تأهيل 20 مشروع ابتكار لأكثر من 70 مشاركا.





يأتي هذا المشروع ضمن سلسلة البرامج التي يقدمها الهلال الأحمر الإماراتي لدعم اليمنيين في تعز ومختلف المحافظات اليمنية.



