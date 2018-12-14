شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : قال عدد من اعضاء فريق موكورا الرواندي في تصريح لكفر ووتر ان هناك ارتياح كبير وسط البعثة بعد الاستقبال المميز للفريق في الابيض وابان عدد منهم ان الناس في الابيض طيبون وقالو سنرد هذا الاستقبال بافضل منه في رواندا في مباراة الاياب ويواجه موكورا هلال الابيض يوم السبت في ذهاب دور ال32 في بطولة الكنفدرالية.

شكرا لقرائتكم خبر عن ارتياح وسط بعثة فريق موكورا بالابيض على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة السودان اليوم وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي السودان اليوم ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .