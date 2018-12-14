اليمن.. الوفد الوطني يعود إلى صنعاء بعد انتهاء مشاورات السويد

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أفادت وكالة رويترز، أن وفد جماعة الحوثي عاد إلى العاصمة اليمنية صنعاء الجمعة، على متن طائرة كويتية،غداة اختتام جولة محادثات سلام في السويد، برعاية الأمم المتحدة تم التوصل خلالها إلى اتفاقات.

وحطّت الطائرة الكويتية في المطار، الذي يتحكّم التحالف العربي بقيادة السعودية بأجوائه، وكان في استقبال الوفد لدى نزوله من الطائرة إلى أرض المطار نحو 400 شخص، وبينهم مسؤولون في صفوف الحوثيين.

وكانت الضمانات بعودة الحوثيين إلى صنعاء، الخاضعة لسيطرتهم منذ 2014، شرطا رئيسيا وضعه الحوثيون للمشاركة في المحادثات التي استضافتها بلدة ريمبو السويدية على مدى أسبوع واختتمت الخميس.

وفي 2016، منع الحوثيين من العودة إلى صنعاء في أعقاب فشل محادثات في الكويت، ما اضطر وفدهم الحوثيين للبقاء لأشهر عالقين في سلطنة عمان.

وفشلت محاولة لعقد محادثات سلام في جنيف في أيلول/ سبتمبر، بعدما لم يشارك الحوثيون لعدم حصولهم على ضمانات بالعودة إلى صنعاء. ورافق مبعوث الأمم المتحدة مارتن غريفيث الحوثيين إلى السويد على متن طائرة كويتية في الرابع من كانون الأول/ ديسمبر.

وبدأت حرب اليمن في 2014، ثم تصاعدت مع تدخّل السعودية على رأس التحالف العسكري في آذار/ مارس 2015 دعما للحكومة المعترف بها، بعد سيطرة الحوثيين على مناطق واسعة بينها صنعاء.

وقتل نحو عشرة آلاف شخص في النزاع اليمني منذ بدء عمليات التحالف، بينما تهدّد المجاعة نحو 14 مليونا من سكان البلاد.