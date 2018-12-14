شهاب محمد - الخرطوم - ترامب يصف خصومه السياسيين بالمنافقين

الخليج 365:

وصف الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، خصومه الديموقراطيين بالنفاق، وقال إنهم يعارضون بناء الجدار على الحدود الجنوبية للولايات المتحدة الأمريكية لمناكفته فقط، رغم تصريحات سابقة لهم بدعم كل ما يمنع دخول المهاجرين القانونيين إلى البلاد.

واستبدل التغريد المجرد هذه المرة، بمقطع مصور له من ساحة البيت الأبيض، مستعينا بمقاطع مصورة من خطابات للمرشحة السابقة للانتخابات الرئيسية، هيلاري كلينتون، والرئيس السابق، باراك أوباما، يظهران فيها دعمهما لمبدأ منع دخول المهاجرين غير القانونيين.

وقال ترامب إنه يحقق نجاحا في هذا الإطار، وسوف يستمر في كل ما من شأنه أن يمنع دخول المهاجرين غير الشرعيين للولايات المتحدة الأمريكية.

عربي21