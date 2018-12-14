تمويل للسلة الغذائية بمحلية ام روابة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: اكد الاستاذ عمر عابدين عمر مدير ديوان الزكاة بمحلية ام روابة بولاية شمال كردفان اكتمال كافه الاستعدادات والترتيبات لتدشين السلة الغذائية لتوفير السلع والمواد الغذائية للشرائج الاكثر فقرا من كافة مناطق المحلية المختلفة بتكلفة تفوق 2 مليون جنيه.

وقال عابدين (لسونا) إن العمل ياتي فى اطار الجهود المبذولة من قبل ديوان الزكاة بالمحلية وامانة الزكاة الاتحادية والولائية بالشرائح الفقيرة

واوضح مدير الزكاة بالمحلية ان الديوان بالمحلية قام خلال الفترة الماضية بتوفير وثبات من السلة ساهمت كثيرا فى تحقيق الامن الغذائي للشرائح المستهدفة

وقال ان المستفيدين من السلة يبلغ3 الف اسرة من الاسر الاكثر فقرا تم اختيارهم بواسطة 440 لجنة زكاة قاعدية على مستوى الوحدات الادارية بالمحلية بكل شفافية وتجرد .

كاشفا عن تمليك 200 مشروعا انتاجيا ضمن برنامج مسك الختام الذى تنظمه امانة الزكاة بالولاية بمحلية بارا خلال الايام القادمة .

واعرب عمر عابدين عن شكره لمولانا ادم بشر ابراهيم امين الزكاة بالولاية ومعتمد ام روابة والمكلفين والقيادات ومكونات المجتمع المدنى والاجهزه الامنيه بالمحلية لتعاونها التام فى دفع مسيرة العمل الزكوي .

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