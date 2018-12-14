استثناء الجزيرة من قرار إلغاء المهرجانات

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعلن مقرر اللجنة العليا لمهرجان الجزيرة، عثمان خليل عثمان، عن موافقة رئيس الجمهورية المشير البشير، على إقامة معرض التراث والمحليات، بجانب إقامة أسبوع المعرض التجاري، والزراعي والصحي ومعرض الكتاب والفن التشكيلي، فضلاً عن الاحتفال بالاستقلال.

وقال عثمان بحسب ما أوردته صحيفة آخر لحظة الصادرة اليوم”الجمعة” إن استجابة رئيس الجمهورية جاءت عقب الاجتماع الذي عقده مع والي الجزيرة د.محمد طاهر إيلا، وأكّد عثمان تشريف رئيس الجمهورية افتتاح الأسابيع، بجانب افتتاحه لنماذج من مشروعات التنمية بالولاية البالغ عددها “292” مشروعًا.

وأشار إلى أن موافقة الرئيس تمثل استجابة لرغبات غالبية أهل الولاية.