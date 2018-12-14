25 قنطار قطن متوسط إنتاج الفدان بالجزيرة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

أعلن المهندس الفاضل يوسف مدير قسم الوسط بمشروع الجزيرة إنطلاقة عمليات حصاد محصول القطن الصيني المُحوَّر الذي تم زراعته في مساحة 500 فدان بالقسم .

وكشف يوسف في تصريح لـ(سونا) أن محصول القطن يبشر بمتوسط إنتاجية 25 قنطارا للفدان .. هذا وقد عبر عدد من المزارعين استطلعتهم (سونا) عن ارتياحهم للإنتاجية العالية للقطن حيث أعلن المزارع إبراهيم محمد أحمد إبراهيم عن زراعة 8 أفدنة قطن بتمويل من شركة أبو وجدي التي قامت بتوفير المدخلات وقال إن متوسط إنتاج الفدان بلغ 25 قنطارا

وأشاد المزارع عوض حمزة بالمجهودات التي بذلتها الإدارة الزراعية بمشروع الجزيرة ووزارة الإنتاج والموارد الإقتصاديه وشركة أبو وجدي لتمويل المدخلات وأوضح أن المساحة التي قام بزراعتها خلال هذا الموسم بلغت 8 أفدنة وتُبشر بإنتاجية عالية .. وقال المزارع مأمون الصادق بالقسم الوسط إن جملة مساحته 4 أفدنة من القطن المُحوَّر الصيني تم حصاد فدانين وبلغ متوسط الإنتاجية في الفدان 25 قنطارا ..