بكرى يؤكد التزام الدولة بحرية الصحافة واحترام الحقوق الصحفية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

اكد الفريق اول ركن بكرى حسن صالح النائب الاول لرئيس الجمهورية التزام الدولة بحرية الصحافة واحترام الحقوق الصحفية ووقوفها مع كل المبادرات من اجل حماية الصحفيين .

وقال لدى مخاطبته مساء اليوم بقاعة الصداقة بالخرطوم اجتماعات الجمعية العمومية للفدرالية الافريقية للصحفيين ان الصحافة الافريقية فى تطور مستمر الى الامام مرحبا بضيوف البلاد من شتى انحاء العالم مؤكدا ان الصحافة الافريقية تواجه تحديات كبيرة فى صناعة السلام والتبشير به وابراز هموم افريقيا وانها ليست كالأمس .

واشار النائب الاول لرئيس الجمهورية الى ان السودان انشأ جامعة افريقيا لتكون صرحا يسهم فى اعداد قادة المستقبل ودعما للسلام والاستقرار في أفريقيا وفى توحيدها

وقال ان الصحافة شريك اصيل فى القرار والتطور والاسهام فى بناء الثقة ونبذ العنف ، وفى السودان تتمتع الصحف بحرية ولديها قانون يحمى الصحفيين ولا يوجد تقييد للحرية ويخلو السودان من اى معتقل صحفى .شاكرا اتحاد الصحفيين السودانيين على التنظيم والترتيب لهذه الاجتماعات

من جانبه اكد وزير الاعلام بشارة جمعه ارو خلال مخاطبته اللقاء ان الصحافة هى قوة الاعلام ولابد من مواجهة العقبات التى تواجه الصحافة حتى نمضى الى الامام مؤكدا دور الدولة فى تقوية الصحافة

وكان قد تحدث الاستاذ الصادق الرزيقى رئيس الاتحاد العام للصحفيين السودانيين وقال ان هذه المنظمة ظلت معطلة لاكثر من عشرة سنوات حيث بادر السودان بطلب للاتحاد الدولى للصحفيين ان يستضيف الجمعية الفدرالية حتى نصل لتفعيل العمل فيها مؤكدا ان للصحافة دوراً كبيراً فى افريقيا ، وسابقا كان الناس ينظرون نظرة سلبية الى افريقيا لكن بجهود الصحافة تغيرت هذه النظرة مشيرا الى ان هذه الاجتماعات تؤسس لمفاهيم مشتركة ووأضاف أن الخرطوم ستكون جسرا للتواصل

وخاطب اللقاء السيد فلب رولس رئيس الاتحاد الدولى للصحفيين شاكرا الاتحاد العام للصحفيين السودانيين على هذا العمل متمنيا مستقبلا زاهرا للصحافة السودانية والافريقية

وكاله سونا