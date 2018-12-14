أئمة جوامع يمتدحون “صبر الشعب” وهدوء في العاصمة مع انتشار لقوات الشرطة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

امتدح عدد من أئمة الجوامع في خطبة اليوم (الجمعة) صبر الشعب السوداني على الأزمة الاقتصادية الطاحنة، في وقت انتشرت فيه قوات شرطية وسط السوق العربي وفي مناطق متفرقة تأهباً لأي احتجاجات متوقعة.

وانتشرت في بعض وسائل التواصل الاجتماعات دعوات لقيام مظاهرات بعد صلاة الجمعة، لكن لم يُعرف من يقف ورائها، خاصةً أن المعارضة السودانية لم تصدر بيانات تتبنى فيها قيام احتجاجات اليوم.

وساد هدوء وسط العاصمة، التي لم تشهد تسيير مظاهرات، إلا أن أحياء قليلة، شهدت حرق “بعض اللساتك”.

وكانت السفارة الأمريكية، حذرت رعاياها أمس، من التواجد في منطقة وسط الخرطوم اليوم، نسبة لاحتجاجات متوقعة.

وانتهى فجر اليوم الجمعة اجتماع المكتب القيادي للمؤتمر الوطني برئاسة الرئيس عمر البشير، تم التأكيد خلاله أن هناك جهود مبذولة للمعالجة ستثمر “خيراً وبركة” على حد قول نائب رئيس الحزب فيصل حسن إبراهيم.

ويشهد السودان أزمات متتالية في الوقود والخبز وشح السيولة، فضلاً عن ارتفاع سعر الصرف وغلاء الأسعار.