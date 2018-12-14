رسميا... تحديد موعد مباراة السوبر الأفريقي في قطر

وبحسب صحيفة الشروق التونسية، أوضح الاتحاد أنه تقرر إقامة المباراة، في العاصمة القطرية الدوحة، يوم 20 فبراير/ شباط المقبل.

وكان الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني، رئيس الاتحاد القطري لكرة القدم، قد وقع مع أحمد أحمد، رئيس "كاف"، اليوم، اتفاقية استضافة الدوحة لمباراة السوبر الأفريقي.

وتوج "الترجي" التونسي بلقب دوري الأبطال، على حساب "الأهلي" المصري، بينما أحرز "الرجاء" كأس الكونفيدرالية، متفوقًا على "فيتا كلوب" الكونجولي.