غريفيث يعلق على "المعارك في الحديدة"

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القاهرة —سبوتنيك. أشاد المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفيث، بالاتفاق الذي توصلت إليه الأطراف اليمنية خلال مشاورات السويد.
© REUTERS / TT News Agency/Claudio Bresciani
وأضاف غريفيث: "أؤكد على مستوى الثقة بين الطرفين في هذا اللقاء الأول".
وأشار غريفيث، إلى أنه من أهم الاتفاقات بين الأطراف اليمنية الوصول لانتهاء المعارك في الحديدة حيث يشمل الاتفاق انسحاب على مراحل ولكن انسحاب سريع ومتبادل للقوات".
وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، قد أعلن أن مشاورات السلام المنعقدة في السويد بين طرفي النزاع اليمني تمخضت عن اتفاق خاص بوضع ميناء الحديدة ووقف إطلاق النار في أراضي المحافظة.
وأشاد غوتيريش، في كلمة ألقاها، أمس الخميس، في ختام المفاوضات، بنتائج جولة السويد المنتهية من الحوار، وهي الأولى منذ أكثر من عامين، مؤكدا أن الجولة المقبلة من المفاوضات ستجرى في شهر يناير/ كانون الثاني المقبل.
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