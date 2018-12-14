مقتل فلسطيني وإصابة العشرات برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية

ونقلت "رويترز" عن الوزارة بيانا قالت فيه:

استشهد مواطن وصل بحالة حرجة للغاية إلى مجمع فلسطين الطبي.

© REUTERS / Mohammed Salem

وأوضح الهلال الأحمر الفلسطيني أن قوات إسرائيلية حاولت اعتقال الشاب المصاب من سيارة الإسعاف إلا أنها لم تنجح في ذلك وتم نقل الشاب المصاب إلى مستشفى رام الله الحكومي حيث أعلن وفاته لاحقا.

ولم يصدر تعقيب من الجيش الإسرائيلي حول ظروف مقتل الشاب الفلسطيني خلال المواجهات التي شهدها مخيم الجلزون.

وشهدت العديد من مناطق الضفة الغربية مواجهات بين الشبان والقوات الإسرائيلية تلبية لدعوة من القوى الوطنية والإسلامية احتجاجا على مقتل أربعة فلسطينيين يومي الأربعاء والخميس برصاص الجيش الإسرائيلي.