مقتل فلسطيني وإصابة العشرات برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية

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ونقلت "رويترز" عن الوزارة بيانا قالت فيه:
استشهد مواطن وصل بحالة حرجة للغاية إلى مجمع فلسطين الطبي.
© REUTERS / Mohammed Salem
ولم يصدر تعقيب من الجيش الإسرائيلي حول ظروف مقتل الشاب الفلسطيني خلال المواجهات التي شهدها مخيم الجلزون.
وشهدت العديد من مناطق الضفة الغربية مواجهات بين الشبان والقوات الإسرائيلية تلبية لدعوة من القوى الوطنية والإسلامية احتجاجا على مقتل أربعة فلسطينيين يومي الأربعاء والخميس برصاص الجيش الإسرائيلي.
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