قطر: لسنا لاعبا صغيرا... وسنحاسب مسؤولين في دول "الحصار"

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وبحسب صحيفة الشرق القطرية، قال الحمادي، إن بلاده ستستمر في بذل الجهود لمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات ضد المواطنين القطريين في "دول الحصار" في إشارة منه إلى كل من السعودية والإمارات والبحرين إلى جانب مصر.
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وأعلن الحمادي أن قطر "ستفتتح قريبا "بيت الأمم المتحدة" في الدوحة الذي يضم مكاتب تمثيلية لعدد من أجهزة الأمم المتحدة، بما سينعكس على نحو إيجابي على قدرتها في تنفيذ أنشطتها وبرامجها الإقليمية والعالمية.
وأوضح أن ذلك يأتي "في إطار سعي دولة قطر إلى توفير الإمكانيات اللازمة لاستضافة مكاتب وبعثات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى، وتوفير المتطلبات اللازمة لتمكينها من ممارسة مهامها وأنشطتها على أكمل وجه".
وفي 5 يونيو/ حزيران من العام الماضي قطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، علاقاتها مع قطر وفرضت عليها "حصارا" بدعوى دعمها للإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة، وتتهم الرباعي بالسعي إلى فرض الوصاية على قرارها الوطني.
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