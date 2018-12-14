استشهاد فلسطيني وإصابة العشرات خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي بالضفة

رام الله/ أيسر العيس/ الخليج 365

استشهد فلسطيني، وأصيب نحو 50 آخرون، بجروح وحالات الاختناق، اليوم الجمعة، إثر مواجهات وقعت بين شبان فلسطينيين وقوات الجيش الإسرائيلي، في الضفة الغربية المحتلة.



وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان، أن الشاب محمود يوسف محمود نخلة (١٨ عاماً)، استشهد متأثراً بإصابته برصاص حي في بطنه، في مخيم الجلزون، شمالي رام الله.



بدورها، بينت جمعية الهلال الأحمر الفلسطينية، أن طواقمها تعاملت مع 24 إصابة في مدينة نابلس، شمالي الضفة، منها 4 بالرصاص الحي، و6 بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والبقية بالاختناق بالغاز المسيل للدموع.



وبينت أن الإصابات وقعت إثر مواجهات في كل من حاجز حوّارة وقرى اللُبّن الشرقية وعوريف وبيتا، جنوبي نابلس.



كما بينت الجمعية أنها تعاملت مع 25 إصابة في مدينة رام الله، منها إصابة بالرصاص الحي، و6 إصابات بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، و18 بالاختناق بالغاز المسيل للدموع.



واندلعت مواجهات على المدخل الشمالي لمدينة البيرة ومخيم الجلزون، شمالي المدينة، وقرية المغير، شرقي رام الله.



بدورها، ذكرت وزارة الصحة الفلسطينية أن إصابة متوسطة بالرصاص الحي أسفل البطن، وصلت إلى مستشفى يطّا الحكومي، إثر مواجهات في مخيم الفوّار للاجئين، جنوب الخليل.



ويسود توتر شديد في الضفة الغربية، بعدما قرر جيش الاحتلال الإسرائيلي، أمس، فرض حصار على مدينتي رام الله والبيرة، حيث يجري عمليات بحث عن منفذي هجوم نفذه مجهولون شرقي رام الله أمس، وأسفر عن مقتل جندييْن إسرائيلييْن، وإصابة آخريْن بجراح خطيرة.