"ب ي د" الإرهابي يتقدم بمعقل "داعش" شرقي سوريا

دير الزور (سوريا)/ الخليج 365

تقدمت عناصر منظمة "ب ي د/ بي كا كا" الإرهابية، إلى وسط مدينة هجين، أكبر معاقل تنظيم "داعش" الإرهابي في محافظة دير الزور، شرقي سوريا.

وقالت مصادر محلية للأناضول، إن اشتباكات عنيفة تجري وسط مدينة هجين، بين عناصر "ب ي د" و"داعش" الإرهابيين، سجل إثرها التنظيم الأول تقدّما بالمدينة.

وأشارت المصادر إلى أن "ب ي د"، دخلت اثنين من أحياء هجين، وهما "القلعة" و"الزر"، وباتت تسيطر على نحو 70 بالمائة من المدينة التي كانت تحت هيمنة "داعش".

وفي 11 سبتمبر/أيلول الماضي، أطلقت "ب ي د" وقوات التحالف الدولي، بقيادة الولايات المتحدة، عملية عسكرية ضد آخر معاقل داعش، في محافظة دير الزور.

وخلال العملية، سيطرت "ب ي د" على بلدة الباغوز، وأجزاء من بلدة السوسة، لكنها انسحبت منها بعد ذلك بسبب هجمات "داعش".

وأسفر قصف التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، على الأحياء السكنية في مناطق سيطرة "داعش"، عن مقتل المئات من المدنيين، بحسب ما أكدته مصادر في المنطقة لمراسل الخليج 365.

وبعد انسحاب "داعش"، من معظم مناطق سيطرتها شرقي سوريا، لم يتبق تحت هيمنتها سوى مدينة و5 بلدات.

ويسيطر "داعش" على هجين أكبر معاقله، إلى جانب بلدات السوسة، والشعفة، والباغوز، والبو حسن والبو خاطر.