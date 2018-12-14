الجبير: اتفاق #ستوكهولم خطوة للوصول إلى حل يضمن استعادة أمن واستقرار #اليمن

صحيفة الخليج الالكترونية

أكد وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، اليوم الجمعة، أن تطبيق اتفاق ستوكهولم، سيمثّل خطوةً هامةً في الوصول إلى حل سياسي يضمن استعادة الدولة وأمن واستقرار وسلامة ووحدة الأراضي اليمنية.

وقال الجبير في سلسلة تغريدات في حسابه على موقع “تويتر”: “تطبيق اتفاق ستوكهولم، سيمثّل خطوةً هامةً في الوصول إلى حل سياسي يضمن استعادة الدولة وأمن واستقرار وسلامة ووحدة الأراضي اليمنية”.

وأضاف: “المملكة بقيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وسيدي سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان -يحفظهما الله- سعت للوصول إلى الحل السياسي المستند إلى المرجعيات الثلاث؛ وعلى رأسها قرار مجلس الأمن 2216”.

واختتم: “لقد بذل سيدي سمو ولي العهد جهوداً شخصية كبيرة لإنجاح المفاوضات في ستكهولم”.