اندلاع حريق في 9 خزانات بترومين بـ #نجران

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صحيفة الخليج الالكترونية
أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني، اليوم الجمعة، إخماد حريق اندلع في تسع خزانات بترومين خاصة بإحدى الكسارات بنجران.
وقالت المديرية العامة للدفاع المدني، في تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، إن مدني نجران أخمد حريقاً اندلع في تسع خزانات بترومين خاصة بإحدى الكسارات بالمنطقة، مشيرة إلى سعة الخزان الواحد تبلغ ٢٥ طنًا.
وأكدت أن سبب الحريق يعود إلى تسخين مادة البيتومين، مشيرة إلى أنه لم تسجل أية إصابات.
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