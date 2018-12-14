شكرا لقرائتكم خبر عن إرتفاع عدد المصابين في غزة إلي 46 شخصًا والان مع التفاصيل

أصيب 46 فلسطينيًا برصاص الاحتلال الإسرائيليّ، مساء اليوم، الجمعة، جراء قمعها لفعاليات جمعة "المقاومة حقّ شرعي"، شرقي القطّاع، بينهم مسعف وصحافي.

وقدّر جيش الاحتلال الإسرائيليّ أعداد المتظاهرين بعشرة آلاف متظاهر، فيما ادّعى أن المتظاهرين ألقوا عبوّة ناسفة تجاه دوريّة للجيش الإسرائيليّ لم تسفر عن إصابة أيٍ من جنوده، بعدما ادّعى في وقت سابق، اليوم، أنّ عددًا من الشبان دخلوا إلى داخل الخطّ الأخضر قبل أن يعودا للقطاع دون أي يصابوا بأذىً.

وتأتي تظاهرات هذا الأسبوع وسط تصعيد كبير في الضفة الغربية المحتلة، بسبب إعدام قوات الاحتلال الإسرائيليّ 4 شبان فلسطينيين، خلال اليومين الماضيين، ومقتل جنديين إسرائيليّين جراء عملية إطلاق نار شمال رام الله.

ووفقًا للهيئة الوطنيّة العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار، فإن هذه الجمعة تأتي تأكيدًا على شرعية المقاومة وحالة الإجماع والالتفاف حولها في وجه المؤامرات والمخططات التي تستهدفها.

وأكدت استمرار مسيرات العودة وكسر الحصار بأدواتها السلمية حتى تحقيق الأهداف التي انطلقت من أجلها وفي مقدمة هذه الأهداف كسر الحصار عن قطاع غزة.

وينظّم الغزيّون في قطاع غزّة منذ آذار/مارس الماضي "مسيرات العودة" عند حدود قطاع غزة، للمطالبة بعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى قراهم ومدنهم التي هجروا منها عام 1948، ورفع الحصار عن قطاع غزة.

ويقمع الجيش الإسرائيلي تلك المسيرات السلمية بعنف، ما أسفر عن استشهاد عشرات الفلسطينيين وإصابة الآلاف بجروح مختلفة، منهم العشرات في يوم واحد.