شكرا لقرائتكم خبر عن «الجبير»: اتفاق «ستوكهولم» خطوة هامة للوصول لحل سياسي باليمن والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أكد وزير الخارجية ، عادل الجبير، أن تطبيق اتفاق ستوكهولم يمثل خطوة هامة في الوصول إلى حل سياسي في اليمن يضمن استعادة الدولة وأمن واستقرار وسلامة ووحدة الأراضي اليمنية.
وقال الجبير على “تويتر” اليوم الجمعة، إن “المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وولي العهد الأمير محمد بن سلمان سعت للوصول إلى الحل السياسي المستند على المرجعيات الثلاث، وعلى رأسها قرار مجلس الأمن 2216”.
وأضاف وزير الخارجية، عادل الجبير، أن “ولي العهد بذل جهوداً شخصية لإنجاح المفاوضات في ستوكهولم”.
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