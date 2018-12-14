شكرا لقرائتكم خبر عن مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن: اتفاق السويد خطوة مهمة كبيرة نحو السلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن جريفثس، إن اتفاق السويد خطوة مهمة كبيرة نحو السلام فى اليمن، مضيفاً: "اشكر ولى العهد السعودى لدوره فى التوصل لاتفاق السويد".

وأضاف خلال كلمته، بمجلس الأمن يجتمع لبحث اتفاق ستوكهولم بشأن اليمن، أن الحكومة اليمنية لعبت دوراً مهما فى التوصل لاتفاق الحديدة، مردفاً: "سنسعى خلال الأيام المقبلة لتعزيز الثقة بين الأطراف اليمنية".

وأشار مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، إلى أن الانسحاب من الحديدة يتزامن مع دور للأمم المتحدة بإدارة المدينة، مستطرداً: "نعمل الآن على خطة أممية لكيفية إدارة ميناء الحديدة".

وأوضح أن اتفاق تبادل السجناء فى اليمن متوقع أن يتم منتصف الشهر المقبل.