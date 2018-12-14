شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أعداد المصابين الفلسطينيين لـ 17 خلال مواجهات مع الاحتلال الإسرائيلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت أعداد المصابين الفلسطينيين اليوم الجمعة خلال مواجهات مع قوات الاحتلال على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة إلى 17 مواطنا.

وقالت مصادر طبية ان 17 مواطنا أصيبوا بينهم مسعف من الخدمات الطبية بقنبلة غاز في الكتف على حدود القطاع.

كما أصيب المصور الصحفي عطية درويش، خلال تغطيته لمسيرات العودة الكبرى شرق مدينة غزة.

وأفادت مصادر فلسطينية، بأن الصحفي درويش أصيب بقنبلة غاز في الوجه، نقل على إثرها إلى مستشفى الشفاء لتلقي العلاج.

من ناحية أخرى اجتاز شاب فلسطيني، السياج الحدودي الفاصل جنوب قطاع غزة.

وقالت وسائل إعلام عبرية، إن قوات الجيش المنتشرة على حدود غزة تلاحق فلسطينيا اجتاز السياج الحدودي من جنوب قطاع غزة إلى الداخل.

يأتي ذلك في ظل مشاركة المواطنين، اليوم، في جمعة المقاومة حق مشروع بالجمعة 38 من مسيرات العودة شرق قطاع غزة، حيث أطلقت قوات الاحتلال النار وقنابل الغاز بشكل مباشر صوب مخيمات العودة الخمسة.

من جانب اخر هاجم مستوطنون اليوم الجمعة مركبات المواطنيين الفلسطينيين على طريق قلقيلية نابلس بعد أن أغلقوا مفرق اماتين شرق محافظة قلقيلية شمال الضفة الغربية.

وقال شهود عيان إن مجموعة من المستوطنين ألقت الحجارة على المركبات ونفذت أعمال عربدة في المنطقة الأمر الذي اضطر المواطنين لسلوك طريق الكفريات - بيت ليد جنوب شرق طولكرم للوصول إلى منازلهم

من ناحية أخرى أصيب عشرات المواطنين والمتضامنين الأجانب بالاختناق عقب اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي على مسيرة قرية كفر قدوم شرق محافظة قلقيلية السلمية الأسبوعية المناهضة للاستيطان، والتي خرجت تنديدا بجرائم الاحتلال بحق أبناء شعبنا في مختلف المناطق.

وأفاد منسق المقاومة الشعبية في كفر قدوم مراد شتيوي إن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز المسيل للدموع والصوت خلال قمع المسيرة مما أدى الى إصابة عدد من المشاركين فيها بالاختناق تم علاجهم ميدانيا في مركز الإسعاف بالقرية.

وأكد شتيوي اقتحام قوات الاحتلال عددا من منازل المواطنين ....وفي بيت لحم، أصيب عدد من المواطنين بالاختناق، خلال مواجهات في بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم.

وقال الناشط الشبابي صبري جبريل، إن مواطنين أصيبوا بالاختناق في مواجهات اندلعت في منطقتي الخربة الأثرية ومجمع المدارس، بين عشرات المواطنين وقوات الاحتلال الإسرائيلي في البلدة، اليوم الجمعة.

وأضاف أن قوات الاحتلال تتمركز على جميع مداخل البلدة، وأغلقت البوابة الحديدية على المدخل الغربي بشكل تام.