شكرا لقرائتكم خبر عن عسكرى روسى: رصد 3 اَلاف طائرة أجنبية على حدودنا خلال العام الحالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن رئيس إدارة القوات اللاسلكية التقنية فى القوات الفضائية والجوية الروسية أندريه كوبان، اليوم الجمعة، أن قوات الدفاع الجوى المناوبة رصدت وراقبت خلال العام الحالى حوالى 3 اَلاف طائرة مقاتلة أجنبية من بينها أكثر من ألف طائرة استطلاع على الحدود الروسية.

وقال كوبان وفقا لما ذكرته وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية، إنه "يتم ربط كثافة العمليات القتالية فى المقام الأول بزيادة كثافة الحركة الجوية فى حدود مسئولية القوات اللاسلكية التقنية ففى عام 2018 تمت مرافقة أكثر من 980 ألف من الأجسام الجوية من بينها حوالى ثلاثة آلاف طائرة مقاتلة أجنبية بما فى ذلك أكثر من ألف طائرة استطلاع".

وأضاف رئيس إدارة القوات اللاسلكية التقنية فى القوات الفضائية والجوية الروسية أن "هذا دليل واضح على الضغط الشديد فى أداء المهام القتالية فى القوات اللاسلكية التقنية الذى اعتدنا عليه ونحن مستعدون له".

كانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت أمس الأول الأربعاء أن قائد هيئة الأركان العامة للجيش الروسى فاليرى جيراسيموف ناقش خلال لقاء مع قائد قوات الناتو فى أوروبا كارتيس سكاباروتى التواجد العسكرى للحلف بالقرب من الحدود الروسية وأن ذلك لا يساهم فى تخفيف التوتر القائم.