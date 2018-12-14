أردوغان: أعرف قاتل خاشقجي والتسجيلات كشفت أشخاصا مقربين من ابن سلمان

قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إن قاتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، معروف بالنسبة له، مشيرا إلى أن التسجيلات كشفت أشخاصا مقربين من ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان.

وأوضح أردوغان، بحسب ما نقلت عنه وكالة “الأناضول”، أن “التسجيلات كشفت قدوم أشخاص مقربين من ولي العهد السعودي ضمن فريق قتل خاشقجي”.

​وأضاف: “تابعنا ما جرى بالأمس في مجلس الشيوخ الأمريكي، والأمر لن يتوقف على ذلك بل سيتواصل ويتطور. لأننا أمددنا الأمريكيين وجهاز استخباراتهم بكل المعلومات. ومستعدون لتقديمها أيضا لكل من يطلبها. وهدفنا من ذلك تحقيق العدالة. فالعدالة هي الأساس”.

​وذكر الرئيس التركي أن المدعي العام السعودي لم يقدم أية معلومات إلى نظيره التركي لدى زيارته لتركيا.

وأضاف: “المدعي العام السعودي غادر إسطنبول ومعه خمس حقائب من المكسرات، فالأمور التي تهمه غير تلك التي تهمنا”، وذلك في المؤتمر القضائي الأول للمحاكم الدستورية والعليا، للدول الأعضاء والمراقبة في منظمة التعاون الإسلامي، في إسطنبول.

​وأضاف: “بعض الأوساط والدول في العالم الإسلامي لم تتحدث عن الحق والحقيقة في إطار العدل بشأن قضية الصحفي السعودي”، لافتا إلى أن بلاده تقوم وحدها تقريبا بمتابعة جريمة مقتل الصحفي السعودي.

وصوّت مجلس الشيوخ الأمريكي، أمس الخميس، على مشروع قرار يحمل ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان مسؤولية مقتل الصحفي جمال خاشقجي.

وأيد مجلس الشيوخ الأمريكي بالإجماع مشروع القرار الذي تقدم به رئيس لجنة العلاقات الخارجية “بوب كروكر”، لتحميل ولي العهد السعودي، مسؤولية قتل خاشقجي، ومحاسبة كل من ثبت تورطه في عملية القتل.

وحظى مشروع القانون بتصويت 56 عضوا في السينات، مقابل معارضة 41 آخرين، للقرار الذي ينتقد السعودية للمرة الأولى.

سبوتنيك