الجبير: اتفاق ستوكهولم خطوة هامة في الوصول إلى حل سياسي يضمن استعادة الدولة اليمنية

وأوضح الجبير في سلسة تغريدات عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، أن "المملكة والملك سلمان وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، سعت للوصول إلى الحل السياسي المستند على المرجعيات الثلاث وعلى رأسها قرار مجلس الأمن 2216".

وتابع: لقد بذل سيدي سمو ولي العهد جهودا شخصية كبيرة لإنجاح المفاوضات في ستكهولم.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، قد أعلن أن مشاورات السلام المنعقدة في السويد بين طرفي النزاع اليمني تمخضت عن اتفاق خاص بوضع ميناء الحديدة ووقف إطلاق النار في أراضي المحافظة.

وأشاد غوتيريش، في كلمة ألقاها، أمس الخميس، في ختام المفاوضات، بنتائج جولة السويد المنتهية من الحوار، وهي الأولى منذ أكثر من عامين، مؤكدا أن الجولة المقبلة من المفاوضات ستجرى في شهر يناير/ كانون الثاني المقبل.