الجيش الإسرائيلي يحاصر عمارة سكنية في مدينة البيرة

رام الله / قيس أبو سمرة / الخليج 365
اقتحمت قوة عسكرية إسرائيلية، الجمعة، مدينة البيرة وسط الضفة الغربية المحتلة، وحاصرت عمارة سكنية.
وقال شهود عيان لوكالة الخليج 365، إن قوة عسكرية إسرائيلية دهمت مدينة البيرة (الملاصقة لمدينة رام الله)، وحاصرت عمارة سكنية، وفرضت طوقا حولها، ومنعت السكان من الاقتراب.
وأضاف الشهود أن مواجهات اندلعت في الموقع، استخدم خلالها الجيش الإسرائيلي الرصاص الحي والمطاطي، وقنابل الغاز المسيل للدموع.
وقرر جيش الاحتلال الإسرائيلي أمس فرض حصار على مدينتي رام الله والبيرة، حيث يجري عمليات بحث عن منفذي هجوم نفذه مجهولون شرقي رام الله أمس، وأسفر عن مقتل جنديين إسرائيليين، وإصابة آخرين بجراح خطيرة.
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