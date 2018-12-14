"التعاون الخليجي": اتفاق السويد خطوة مهمة لإعادة السلام باليمن

الرياض/الخليج 365

رحب مجلس التعاون الخليجى، الجمعة، بنتائج مشاورات السلام بين الأطراف اليمنية التى استضافتها السويد، باعتبارها خطوة مهمة أمام لعودة السلام والاستقرار وإعادة بناء اليمن.

وأعرب الأمين العام للمجلس، عبد اللطيف بن راشد الزيانى، في بيان، عن تقديره للجهود الحثيثة التى بذلها المبعوث الأممي لليمن، مارتن جريفيث، وقدرته على مواصلة المساعى الحثيثة لعقد لقاء مشاورات السلام في السويد.

وأشار إلى جهود الحكومة اليمنية بقيادة الرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي، وما اتخذه التحالف العربي من إجراءات بناءة لتذليل العقبات وتهيئة الظروف لعقد مشاورات السلام اليمنية حقنا للدماء وحفاظا على المصلحة العليا للشعب اليمني.

وأشاد الزيانى بالتسهيلات والترتيبات التى اتخذتها الحكومة السويدية لاستضافة مشاورات السلام، وبموقف المجتمع الدولى ومجلس الأمن الدولى الداعم لإحلال السلام فى اليمن والحفاظ على استقرار المنطقة.

بدورها، أعربت السعودية عن ترحيبها بما توصل إليه اتفاق السويد، مؤكدة التزامها بالوصول إلى الحل السياسي في اليمن بما يضمن أمنه واستقراره وسلامة أراضيه.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية عن مصدر مسؤول بوزارة الخارجية (لم تسمه) أن المملكة تثمن دور الحكومة الشرعية للتوصل إلى هذا الاتفاق كما تثمن لمملكة السويد استضافتها للمفاوضات.

وأضاف أنه "على الحوثيين تغليب مصلحة الشعب اليمني بالوصول إلى حل سياسي شامل سعت إليه المملكة ودول التحالف، وما تزال تعتبره الحل الذي سيعبر باليمن الشقيق نحو الاستقرار والنماء".

وأكد أن تسليم ميناء الحديدة يعتبر خطوة هامة للمساعدة في رفع المعاناة الإنسانية عن الشعب اليمني الشقيق وإيصال المساعدات إلى مستحقيها.

وأعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الخميس، توصل أطراف النزاع في اليمن إلى اتفاق على تبادل أكثر من 16 ألف أسير، واتفاق آخر حول محافظة الحديدة (غرب) يشمل وقفا لإطلاق النار في كافة المحافظة وانسحاب جميع القوات المقاتلة من مينائها، الذي يشكل شريان حياة لملايين المواطنين.

كما توصلت إلى تفاهمات حول التهدئة وفتح المعابر في محافظة تعز (جنوب غرب)، بينما أخفقت في التوصل إلى تفاهمات في ملفي الاقتصاد والبنك المركزي ومطار صنعاء.

