إصابة مصور "الخليج 365" خلال تغطيته مسيرات "العودة" على حدود غزة

غزة/ محمد ماجد/ الخليج 365-

أُصيب مصور وكالة "الخليج 365"، اليوم الجمعة، بقنبلة غاز، في ساقه، أثناء تغطيته لمسيرات "العودة"، على الحدود الشرقية بين قطاع غزة وإسرائيل.

وأصابت قنبلة غاز مسيل للدموع، أطلقها الجيش الإسرائيلي، الساق اليمني للمصور الفوتوغرافي، مصطفى حسونة، حينما كان يغطي أحداث مسيرة العودة، شرق مدينة غزة، وعلى إثرها نقل لمشفى "دار الشفاء" بغزة، لتلقي العلاج.



ومنذ نهاية مارس/ آذار الماضي، ينظم آلاف الفلسطينيين مسيرات عند حدود قطاع غزة، للمطالبة بعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى قراهم ومدنهم التي هجروا منها عام 1948، ورفع الحصار عن قطاع غزة.

ويقمع الجيش الإسرائيلي تلك المسيرات السلمية بعنف، ما أسفر عن استشهاد عشرات الفلسطينيين وإصابة الآلاف بجروح مختلفة.