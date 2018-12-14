تعرف عليها.. #فيتامينات تسبب #الانتفاخ وأخرى تعالجه

صحيفة الخليج الالكترونية

يرتبط تناول بعض مكملات الفيتامينات بمشاكل الهضم التي ينتج عنها انتفاخ البطن.

وتتسبب هذه الفيتامينات في زيادة الغازات، أو احتباس السوائل وبالتالي الإمساك. بينما يعمل فيتامين “ب6” على علاج تأثير احتباس السوائل والإمساك الناتج عنه.

وتفيد تقارير طبية بأن مكملات الفيتامينات التي تحتوي على الألياف تزيد إنتاج غازات البطن، بينما تتسبب بعض المكملات التي تحتوي على معادن مثل الكالسيوم في زيادة الإمساك.

لكن يمكنك تخفيف هذا التأثير عن طريق تناول 100 ملغ من فيتامين “ب6” الذي يعالج الانتفاخ، أو تناول مكملات أخرى غير المكملات العادية، مثل فيتامينات الحمل التي تتوفر في صيغة سهلة الامتصاص بواسطة الأمعاء.

كذلك يمكن مضغ مكملات الكالسيوم لتسهيل امتصاصها، أو إذابتها في الخل وتخفيفه بإضافة نصف كوب ماء.