شكرا لقرائتكم خبر عن رحيل حسن كامي الأبرز.. ماذا شغل بال السعوديون اليوم؟ والان مع التفاصيل

أعلنت شركة جوجل عن أكثر الكلمات التي بحث عنها السعوديون على محرك البحث، اليوم الجمعة، وتلك النتائج البحثية متعلقة بما شغل المصريون خلال الساعات الماضية.

وفيما يلي يقدم "السعودية 365" أبرز الموضوعات التي بحث عنها السعوديون في محرك البحث "جوجل" خلال الساعات الماضية، مصحوبة بآخر الأنباء التي تداولت عن تلك الموضوعات.

حسن كامي

توفي الممثل المصري، حسن كامي، في منزله، صباح اليوم الجمعة، عن عمر 82 عاما.

وبدأ الراحل حسن كامي حياته العملية بدار أوبرا القاهرة منذ عام 1963، وعمل إلى جانب ذلك موظف حجز ومبيعات بشركة الكرنك للسياحة من عام 1958 وحتى 1961، ثم مدير محطة طيران في الشرق الأوسط بمطار القاهرة من 1961 وحتى 1968، ورئيسا لشركة "بون فوياج" للسياحة في عام 1977، كما أنه شغل منصب مدير وممثل الخطوط الجوية التونسية من عام 1968 وحتى 1977، ووكيل عام الخطوط الجوية الأمريكية، ولعب دور البطولة في "أوبرا عايدة" على مسارح الأوبرا في الاتحاد السوفييتي بعام 1974.

نتائج حرس الحدود

أعلنت وكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية ممثلة في الإدارة العامة للقبول المركزي عن نتائج القبول المبدئي لطالبي الالتحاق بالخدمة العسكرية للمديرية العامة لحرس الحدود (برتبة جندي سائق، وجندي دوريات بحري وبري).

ولمعرفة نتائج القبول المبدئي وطلبات إجراءات القبول عبر منصة أبشر توظيف www.jobs.sa .

فورمولا اي الدرعية

صرح عصام محمد خليفة مدير إدارة الفعاليات بهيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، والمشرف العام على بطولة أسبوع الشارقة للسباقات السريعة، أن الاتحاد الدولي حدد المسار الجديد لسباقات الفورمولا وعدد نقاط الالتفاف الخمسة.

برعاية كريمة من سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة، انطلقت بطولة العالم لسباقات الزوارق السريعة الفورمولا 1، وبطولة العالم لسباقات الدراجات المائية، على واجهة المجاز والتي تمتد حتى 15 ديسمبر الجاري.

وفي تصريح خاص لـ "الشارقة 24" أكد عصام محمد خليفة مدير إدارة الفعاليات بهيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، والمشرف العام على بطولة أسبوع الشارقة للسباقات السريعة، أن اليوم الثاني تضمن انطلاق عدد من السباقات أبرزها تحديد الفريق الذي سينطلق أولاً خلال الحفل الختامي، إضافة إلى سباق كسر الكيلو، والدراجات المائية.

وصرح عصام محمد أن الاتحاد الدولي حدد المسار الجديد لسباقات الفورمولا وعدد نقاط الالتفاف الخمسة، مشيراً إلى أن السبت سيتم تتويج الفائزين في بطولة الفورمولا 1.

رجب طيب أردوغان

أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أنه إذا لم تخرج الولايات المتحدة "وحدات حماية الشعب الكردية" من منبج، فإن تركيا ستقوم بإخراجهم منها.

وقال أردوغان في خطاب ألقاه اليوم الجمعة، في أنقرة، إن "تركيا خسرت ما يكفي من الوقت حيال التدخل في مستنقع الإرهاب شرقي نهر الفرات بسوريا ولن نتحمل تأخير يوم واحد".

وأوضح الرئيس التركي أن بلاده مصممة على إحلال السلام في المنطقة الواقعة شرقي نهر الفرات في سوريا.

كما أشار إلى أن بلاده نفذت عمليات في مناطق سنجار ومخمور شمالي العراق، مؤكدا أنها ستتبعها عمليات أخرى.

وقال أردوغان إن "الهجوم الغاشم على جنودنا في عفرين من تل رفعت شمالي سوريا أظهر مدى دقة قرارنا"، مشيرا إلى مقتل جندي تركي أمس الخميس، بهجوم شنته وحدات حماية الشعب الكردية في منطقة عفرين.