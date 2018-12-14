شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: %40 من أسرة المستشفيات معطلة لهذه الأسباب والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - الرياض:

تواجه وزارة الصحة صعوبات وتحديات كبيرة تعوق جهودها لتسهيل الحصول على الخدمات الصحية في الوقت والمكان المناسبين للمستفيدين من خدمات الوزارة، خصوصا فيما يتعلق بمحور التوسع في الطاقة الاستيعابية الإجمالية لأسِرة المستشفيات والطواقم الطبية.

وأوضحت مصادر أن نسبة إشغال الأسرة المتاحة في المستشفيات والمدن الطبية التابعة للوزارة لم تتجاوز، 60 %، أي أن 40 % من الأسرة المتاحة في المنشآت الصحية لم يتم الاستفادة منها.

وقدرت الوزارة في سياق تقرير حديث، الطاقة الاستيعابية للمستشفيات والمدن الطبية التابعة لها خلال العام 2017، بـ41971 سريرا، تصل نسبة الأسرة المغلقة منها إلى 21.1 %، وفقا لـ”الوطن”.

وبررت وزارة الصحة، إغلاق تلك النسبة من الأسرة إلى 6 أسباب، من أبرزها نقص القوى العاملة بنسبة 46.1 %، فيما شكلت أعمال الترميم والصيانة 35.3 % من أسباب إغلاق الأسرة.