وزير خارجية اليمن لـ"العين الإخبارية": اتفاق السويد انتصار للتحالف العربي والشرعية

اعتبر وزير خارجية اليمن، رئيس الوفد الحكومي لمشاورات السلام في السويد خالد اليماني، الخميس، أن الاتفاق الذي تمخضت عنه الاجتماعات، يشكل "انتصارا للتحالف العربي والشرعية".

وفي وقت سابق الخميس، اختتمت الجولة الخامسة لمشاورات السلام بين الحكومة الشرعية ومليشيات الحوثي، بالعاصمة السويدية ستوكهولم، بالاتفاق على 3 ملفات تشمل الحديدة وميناءها الاستراتيجي، وتعز المحاصرة من قبل المليشيا منذ أغسطس/آب 2015، علاوة على تبادل الأسرى.



كما اتفق الطرفان على مواصلة التفاهمات في جولة مشاورات قادمة مقررة في يناير/كانون الثاني 2019.







وفي مقابلة مع "العين الإخبارية" على هامش اختتام المشاورات في السويد، قال اليماني: إن "اتفاق اليوم يمثل انتصارا للتحالف العربي والشرعية".



ومنذ 2015، تقود السعودية تحالفا عربيا لدعم الشرعية في اليمن، تلبية لدعوة من رئيس البلد الأخير، عبدربه منصور هادي، لنجدة قواته ضد الانقلاب الحوثي.



ومنذ ذلك الحين، حققت قوات الشرعية انتصارات ميدانية في عدة جبهات قتالية، بإسناد من التحالف، ما غير موازين القوى على الأرض، وأجبر المليشيا على الجلوس إلى طاولة المفاوضات.



وأضاف اليماني أن "هذه أول مرة نضع أقدامنا فيها على طريق انسحاب المليشيات الحوثية وفقا لمفهوم القرار الأممي 2216".



وتابع: "لأول مرة، تقدم الحكومة الشرعية وهي في وضع قوي بقيادة التحالف العربي، نموذجا للتعاطي مع أفكار السلام من أجل رفع المعاناة الإنسانية عن أبناء شعبنا".



وأكد أنه "عندما نقبل بأن نذهب خطوات باتجاه السلام، نتحدث عن رفع المعاناة الاقتصادية، ودفع رواتب الموظفين وانسحاب مليشيا الحوثي من الحديدة".



وأضاف: "نقدم اليوم الدليل بأننا نبحث عن السلام، وأن التحالف العربي لم يأت لليمن إلا لنجدة الشعب، والوقوف إلى جانب إخوته من أجل استعادة الدولة وهزيمة المشروع الإيراني في المنطقة".



وشدد الوزير اليمني على أن الأمم المتحدة ومكتب المبعوث الأممي، مارتن جريفيث، هو الضامن الوحيد لتفعيل الاتفاق.



وأعرب عن تطلعه إلى جولة جديدة: "بعد أن نتحقق من أن ما اتفقنا عليه هنا تم تحقيقه وتنفيذه".

