علي النعيمي: مشاورات اليمن إيجابية ولا بد من مواصلة الضغط على الحوثي

قال الدكتور علي النعيمي رئيس تحرير "العين الإخبارية" إن مشاورات اليمن في السويد حققت نتائج جيدة تسعد محبي السلام والإنسانية، مؤكدا أن الحكومة اليمنية تعاملت بإيجابية مع المفاوضات حتى آخر لحظة.

وشدد الدكتور النعيمي على ضرورة أن تواصل منظمة الأمم المتحدة ضغطها على الحوثيين كي ينصاعوا للمرجعيات الثلاث، وتحقيق الأمن والاستقرار للشعب اليمني، مضيفا أن القرار الحوثي يصدر من إيران وليس من صعدة، لذا يجب مواصلة الضغط العسكري حتى يخضع الحوثيون للحل السياسي.



وأوضح الدكتور النعيمي أن المليشيا الانقلابية تستهدف الهيمنة واكتساب دور شبيه بحزب الله في لبنان وهو أمر غير مقبول، ذاكرا أن الحوثيين يريدون تجاوز المرجعيات الثلاث وثوابت الحوار الوطني، ما تعتبر ممارسات مرفوضة.