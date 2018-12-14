القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - الدكتور علي النعيمي - رئيس تحرير "العين الإخبارية"
قال الدكتور علي النعيمي رئيس تحرير "العين الإخبارية" إن مشاورات اليمن في السويد حققت نتائج جيدة تسعد محبي السلام والإنسانية، مؤكدا أن الحكومة اليمنية تعاملت بإيجابية مع المفاوضات حتى آخر لحظة.
وشدد الدكتور النعيمي على ضرورة أن تواصل منظمة الأمم المتحدة ضغطها على الحوثيين كي ينصاعوا للمرجعيات الثلاث، وتحقيق الأمن والاستقرار للشعب اليمني، مضيفا أن القرار الحوثي يصدر من إيران وليس من صعدة، لذا يجب مواصلة الضغط العسكري حتى يخضع الحوثيون للحل السياسي.
وأوضح الدكتور النعيمي أن المليشيا الانقلابية تستهدف الهيمنة واكتساب دور شبيه بحزب الله في لبنان وهو أمر غير مقبول، ذاكرا أن الحوثيين يريدون تجاوز المرجعيات الثلاث وثوابت الحوار الوطني، ما تعتبر ممارسات مرفوضة.
شكرا لقرائتكم خبر عن علي النعيمي: مشاورات اليمن إيجابية ولا بد من مواصلة الضغط على الحوثي على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة بوابة العين الإخبارية وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي بوابة العين الإخبارية ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .