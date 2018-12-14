شكرا لقرائتكم خبر عن فورمولا اي الدرعية.. ماذا ينتظر اليوم الثاني؟ (تقرير) والان مع التفاصيل

انطلقت يوم الخميس، فعاليات سباق “فورمولا إي الدرعية” في العاصمة السعودية الرياض، وسط إقبال جماهيري كبير، وحضور متنوع لمختلف الفئات العمرية ومن الجنسين.

وعاش الزوار، تجارب عديدة مليئة بالمرح والحماسة، وتنوعت من تجربة سيارات “جاغوار” الكهربائية مع خبير “دريفت”، والمشاركة في ألعاب الفيديو، وصولًا إلى ركوب الخيل والجمال، بعدها استمتع الحضور بعروض العزف على آلات موسيقية مثل العود والقانون، فيما أحيا نجم البوب جيسون ديرولو حفلًا غنائيًا ألهب الجمهور بأغنياته التي تفاعل معها الحضور بشكل لافت.

كشفت اللجنة المنظمة لسباقات فورمولا إي الدرعية عن فعاليات عديدة ومتنوعة مصاحبة لمنافسات، اليوم الجمعة.

وتقام من الرابعة مساء وحتى الثانية عشرة منتصف الليل، ألعاب الواقع الافتراضي وألعاب السباق والدراجات الإلكترونية.

سيتم الدخول لمسار حلبة السباق vip pitlane walk من 3:10 حتى 3:40، ثم لمدة نصف ساعة من 4:30 مساء، بينما سيتم الدخول لمسار حلبة السباق لاونج لإي موشن في الفترة من السابعة مساء حتى الثانية عشرة منتصف الليل، فيما يتم الدخول إلى مسار حلبة السابق لاونج الضيافة الفاخرة من الثالثة حتى نهاية المنافسات.

وتنطلق حفلة المطرب المصري عمرو دياب في تمام الساعة السابعة والنصف مساء حتى التاسعة والنصف مساء، بينما تُقام حفلة black eyed peas من التاسعة والنصف مساء حتى الحادية عشرة والنصف مساء.

تُقام فعاليات التجربة التراثية “البجيري” حيث تنطلق كتاتيب كل 45 دقيقة من الثانية مساء حتى الثانية عشرة منتصف الليل، فيما تنطلق سامري 30- 60 من الرابعة ونصف حتى الحادية عشرة مساءً

وتبدأ الألعاب التقليدية خلال الفترة من الثانية مساء حتى 12 منتصف الليل، كما سيكون العرس التقليدي لمدة ساعتين من الثامنة مساء وحتى العاشرة.

وتبدأ الفعاليات الثقافية، اليوم الجمعة، من الثالثة مساء حتى الرابعة، براوي قصص “30-60 دقيقة”، وستكون هناك حفلات موسيقية من نصف ساعة إلى ساعة؛ تبدأ من الرابعة حتى السابعة مساء، بجانب فقرة موسيقية يؤديها نواف مدني وماجد العتروزي من الرابعة وحتى الرابعة والنصف.

وستكون الفرقة الموسيقية من الثامنة حتى الثانية عشرة منتصف الليل، ويؤدي عبد الرحمن النغيمشي فقرة موسيقية من التاسعة حتى العاشرة، ثم محمد غلمان من العاشرة والنصف حتى نهاية المنافسات.

وتُقام رحلة بصرية في نفق تم تصميمه لاستعراض رحلة السعودية من بزوغ فجرها على يد الإمام محمد بن سعود وحتى يومنا هذا، تبدأ من الثانية وحتى الثانية عشرة منتصف الليل.

وتنطلق بعض الفعاليات العائلية خلال اليوم الثاني لسباقات فورمولا إي الدرعية بداية من الرابعة عصرًا حتى الثانية عشرة منتصف الليل؛ تشمل بوثات للأطفال، زيب لاين، الطبخ التقليدي، منطقة السيلفي، وغيرها من الألعاب، كما تتوافر فقرات موسيقية متنوعة بين العود، القانون، البزق، الربابة كل 45 دقيقة.

ويكون هناك مطرب في بيت مبارك كل 45 دقيقة من الثانية وحتى الثانية عشرة منتصف الليل، وهناك جولات خاصة في حي طريق مع مرشد سياحي من الرابعة حتى السابعة، ثم من السابعة للعاشرة مساء.