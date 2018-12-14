شكرا لقرائتكم خبر عن هنا طريقة الحصول عليها؟.. كل ما تريد معرفته عن نتائج حرس الحدود والان مع التفاصيل

أعلنت وكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية ممثلة في الإدارة العامة للقبول المركزي عن نتائج القبول المبدئي لطالبي الالتحاق بالخدمة العسكرية للمديرية العامة لحرس الحدود (برتبة جندي سائق، وجندي دوريات بحري وبري).

ولمعرفة نتائج القبول المبدئي وطلبات إجراءات القبول عبر منصة أبشر توظيف www.jobs.sa .

واشترطت الداخلية للقبول في وظائف حرس الحدود أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ ويستثنى مِن ذلك مَن نشأ مع والديه أثناء خدمة الدولة خارج المملكة، وأن يكون حسن السيرة والسلوك والسمعة وغير محكوم عليه بحد شرعي أو في جريمة مخلة بالشرف والأمانة ولم يسبق له التعيين على وظيفة مدنية أو وظائف خاضعة لنظام الخدمة العسكرية ولا يكون مطروداً من إحدى الكليات أو المعاهد العسكرية، وأن تكون الهوية الوطنية سارية المفعول أثناء التقديم، وألا يقل عمر المتقدم عن 17 عاماً ولا يزيد على 30 عاماً عند الالتحاق بالدورة العسكرية والمباشرة في الوحدات التدريبية (بداية التدريب الفعلي) ويعتبر تاريخ التعيين.

كما اشترطت أن يجتاز الفحص الطبي والمقابلة الشخصية واختبار اللياقة ومراحل القبول كافة بنجاح، وألا يقل طول المتقدم عن (170) سم لحملة الكفاءة المتوسطة، و(168) سم لحملة الثانوية العامة، وأن يتناسب الطول مع الوزن حسب اللائحة الطبية، وألا يكون متزوجاً من غير سعودية، وأن يكون حاصلاً على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها أو شهادة الكفاءة المتوسطة كحد أدنى.. أما بالنسبة للشهادات الصادرة من خارج المملكة فيجب معادلتها من وزارة التعليم مع إرفاق صورة المعادلة مع أصل الشهادة.

كذلك اشترطت الحصول على رخصة قيادة سارية المفعول بالنسبة للمتقدمين على وظيفة (جندي سائق).

لابد للمقبولين الالتزام بالتعليمات التالية:

لابد من الحضور بالزي الرياضي والجزمة الرياضية وحلاقة شعر الرأس رقم (2) وذلك في تمام الساعة السادسة صباحا للموقع الخاص بالمقابلة ووفقا للوقت المحدد لكل طالب كما هو موضح بالرسالة النصية.

حرس الحدود قبول

على المقبولين إحضار المستندات التالية:

لابد من إحضار نموذج القبول مطبوع من الموقع موضح به رقم الطلب

إحضار قلم جاف أزرق

لابد من إحضار أصل بطاقة الهوية الوطنية سارية المفعول مع إرفاق صورة واضحة منها.

لابد من إحضار عدد (6) صور 4×6 حديثة مكشوف الرأس وتكون خلفية الصورة بيضاء مكتوب عليها الاسم من الخلف.

لابد من إحضار أصل أو صورة مصدقة من شهادة البكالوريوس والكلية لحملة الدبلوم إن وجدت أو شهادة الثانوية العامة، الكفاءة المتوسطة.

إحضار مشهد اجتياز اختبار السباحة من أحد الجهات المعنية (مصدق ومعتمد) للمتقدمين على وظيفة (جندي أمن ودوريات بحري)

لا يسمح باصطحاب الهواتف المحمولة أثناء مراجعة اللجنة

إرفاق شهادة المعادلة للحاصلين على المؤهل من خارج المملكة.