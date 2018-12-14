إصابة جندي إسرائيلي بالضفة في عملية دهس.. واستشهاد منفذ الهجوم

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قوات الاحتلال في الضفة الغربية فجر الخميس
قالت مصادر فلسطينية إن شابا فلسطينيا استشهد، الخميس، متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال الإسرائيلي، بزعم محاولته دهس جنود إسرائيليين خلال اقتحامهم مدينة البيرة بالضفة الغربية.
ونقلت وكالة "معا" الفلسطينية عن وزارة الصحة الفلسطينية وتقارير عبرية قولها إن شابا فلسطينيا استشهد، خلال محاولة تنفيذ عملية دهس لجنود الاحتلال خلال اقتحامهم مدينة البيرة، وتم إطلاق النار على المنفذ.
وأوضحت التقارير أن جنديا إسرائيليا أصيب بجراح، نتيجة عملية الدهس، فيما لم تعرف طبيعة إصابة منفذ العملية.
بدوره، أكد الهلال الأحمر الفلسطيني أن قوات الاحتلال منعت طواقمه من الوصول إلى المصاب في البيرة.
كان جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن فرض حصار شامل على مدينة رام الله في الضفة الغربية، ودفع بالمزيد من قواته إلى الضفة إثر عملية إطلاق نار أدت إلى مقتل إسرائيليين اثنين وإصابة اثنين آخرين بجروح خطيرة للغاية شرق المدينة.
يشار إلى أن 3 فلسطينيين استشهدوا برصاص الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية والقدس الشرقية خلال ساعات الليل وفجر اليوم الخميس، وقتلت قوات الاحتلال الإسرائيلي أشرف نعالوة، فجر الخميس، بعد مطاردة استمرت أكثر من شهرين في مخيم عسكر الجديد بنابلس شمال الضفة الغربية.
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