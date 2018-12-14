دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع تسريبات عن مستشعر IMX607 من سوني بدقة 38 ميجابكسل ظهر على التقنية بلا حدود.

لقد قام مستخدم Weibo بتسريب بعض التفاصيل حول مستشعر Sony القادم؛ IMX607، والذي من المرجح ان يكون جهاز الاستشعار الرئيسي لهاتف P30 Pro القادم من هواوي.

يتشابه مستشعر IMX607 (بدقة 38 ميجابكسل وفتحة عدسة 1/1.8) مع مستشعر IMX600 الذي ظهر مع هاتف P20 Pro من هواوي لهذا العام ولكن مع بعض الإضافات المميزة، حيث تم إضافة مجموعة من البكسلات البيضاء بالإضافة إلى وحدات ألوان RGB. وبدلًا من استخدام تقنية Quad Bayer، سيعتمد المستشعر على تقنية Dual Bayer مع HDR.

ومن الجدير بالذكر ان مستشعر IMX600 الحالي الموجود بـ P20 Pro و Mate 20 Pro يستخدم اثنين من البكسلات الملونة للتعرض الطويل واثنين للتعرض القصير، وسيتم دمجهما لعرض نطاق ديناميكي محسّن. وسيقوم المستشعر الجديد بشيء مثل ذلك ولكن مع وجود بعض الاختلافات.

ومن المفترض أن يسمح هذا المستشعر للكاميرا باستخدام البكسلات البيضاء لالتقاط صور أكثر إضاءة لتحقيق درجة وضوح أفضل دون الحاجة إلى مستشعر أبيض وأسود إضافي، ومن المفترض أن يساعد هذا المستشعر أيضًا في التصوير في الظلام. وبالنسبة للضبط التلقائي، فقد قدمت سوني ميزة التركيز التلقائي ثنائية البيكسل للكشف عن النقطة (QPDAF).

وتضم المواصفات الأخرى نسبة عالية من تشويش (SNR) للحصول على أداء رائع منخفض الإضاءة والتشويش، ودرجة حرارة مدمجة ومستشعرات للضوء المحيط. وعلاوة على ذلك، صرحت أحدي الصحف بأن جهاز الاستشعار هذا قد تم تصميمه خصيصًا للتصوير الفوتوغرافي أثناء الليل، ومعه شهادة ترخيص ISO 50/500/5000.

المصدر

هذا الموضوع تسريبات عن مستشعر IMX607 من سوني بدقة 38 ميجابكسل ظهر على التقنية بلا حدود.