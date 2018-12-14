البرلمان العربي يحذر من المخطط الدولي لتقسيم سوريا

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ودعا البرلمان العربي في بيان تلقت "سبوتنيك" نسخة منه، اليوم الجمعة، إلى العمل على عودة السوريين إلى ديارهم وتذليل كافة الصعوبات التي تحول دون عودتهم الآمنة إلى أراضيهم.
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يذكر أن تقرير اللجنة السياسية في البرلمان العربي ناقش، الثلاثاء الماضي، العديد من القضايا العربية وأبرزها المصالحة (العربية العربية) في ليبيا وسوريا، إضافة إلى المصالحة الخليجية وحرب اليمن.
وقال رئيس اللجنة السياسية، إن "التقرير يحتوي كل تلك القضايا، وسوف نتلقى ما يمكن للبرلمان أن يقوم به، وسوف يحمل التقرير السياسي، الذي سيصدر عن البرلمان في فبراير/ شباط المقبل كل ما تم في تلك القضايا".
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