شكرا لقرائتكم خبر عن الدوحة وطن القتلة.. "قطريليكس" تفضح تستر تنظيم الحمدين على جرائم رجاله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لم يقتنع تنظيم الحمدين، بتحويل العاصمة القطرية، الدوحة، إلى ملتقى رموز الإرهاب فقط، بل عمل أيضًا على التستر على القتلة من أمثال الوزير السابق على سعيد الخيارين، الذى قتل أسرته، وذلك حسب ما نشره موقع "قطريليكس"، التابع للمعارضة القطرية.

وعرض "قطريليكس"، فى مقطع فيديو، التاريخ الدموى للوزير القطرى السابق، حيث قال "تحولت الدوحة إلى مركز القتلة وأصحاب السوابق الجنائية مثل الوزير القطرى السابق على سعيد الخيارين، الذى قتل أسرته، فكان العفو الأميرى مصيره، ثم عاد إلى الظهور مجددًا بجوار قذافى الخليج مدافعًا عن الإرهاب"، مضيفًا "الدوحة وطن القتلة.. خبايا الإجرام القطرى تنفضح يومًا تلو الآخر، بعدما تستر أمير قطر السابق على جريمة وزيره على سعيد الخيارين".



على بن سعيد الخيارين

وقال الموقع القطرى المعارض لتنظيم الحمدين "تولى على سعيد الخيارين، قيادة سلاح المدرعات القطرى برتبة عميد ركن، "الخيارين" شغل وزارة الصحة ثم البلدية فى عام 1997، وفى العام 1999، قتل أختيه غير الشقيقتين رميًا بالرصاص بسبب خلاف عائلى، وتعدى بالضرب على زوجة أبيه وأصابها بجروح بالغة، والدوحة ضغطت على ذوى الضحايا للتراجع عن القضية، وصدر عفو أميرى عنه بعد فترة قصيره من حبسه، ثم ظهر إلى جانب حمد بن خليفة، فى عدة مناسبات رسمية، وتحول إلى رجل أعمال يدير عدة شركات خاصة".

وأضاف "وردًا للجميل، تحول الوزير القاتل إلى بوق يدافع عن السياسات القطرية، حيث وصف حمد بن خليفة بمحرر قطر من الاحتلال، كما أجرى حوارات صحفية عدة لتلميع الأمير الصغير تميم، لتصبح بذلك الدوحة وطن يرتع فيه القتلة".