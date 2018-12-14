شكرا لقرائتكم خبر عن بوجدانوف: بحثنا مع الأسد الوضع السياسى وتنفيذ الاتفاقيات السابقة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن نائب وزير الخارجية الروسى، ميخائيل بوجدانوف، أنه بحث مع الرئيس السورى بشار الأسد الوضع السياسى وتنفيذ الاتفاقيات السابقة.
وقال بوجدانوف -اليوم الجمعة، حسبما أفادت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية "خلال لقائنا أمس مع الرئيس الأسد ناقشنا بالتفصيل كل الشئون السياسية وتنفيذ الاتفاقيات السابقة فى إطار أستانا وسوتشى على أساس قرار مجلس الأمن رقم 2254 ومبادئ الشرعية الدولية المتعلقة باحترام سيادة سوريا ووحدة أراضيها وسلامتها".
وأضاف:" نحن نتفق مع أصدقائنا السوريين حول هذه المبادئ". وأكد أن بلاده تأمل أن يعمل المبعوث الأممى الجديد إلى سوريا بشكل جدى ومسئول فى الملف السوري.
وأشار بوجدانوف أن روسيا تتواصل مع الأطراف الكردية فى سوريا وخارج سوريا، موضحا أن داخل الصفوف الكردية توجد تعددية فى الآراء.
شكرا لقرائتكم خبر عن بوجدانوف: بحثنا مع الأسد الوضع السياسى وتنفيذ الاتفاقيات السابقة على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليوم السابع وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليوم السابع ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .