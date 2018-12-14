شكرا لقرائتكم خبر عن بوجدانوف: بحثنا مع الأسد الوضع السياسى وتنفيذ الاتفاقيات السابقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن نائب وزير الخارجية الروسى، ميخائيل بوجدانوف، أنه بحث مع الرئيس السورى بشار الأسد الوضع السياسى وتنفيذ الاتفاقيات السابقة.

وقال بوجدانوف -اليوم الجمعة، حسبما أفادت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية "خلال لقائنا أمس مع الرئيس الأسد ناقشنا بالتفصيل كل الشئون السياسية وتنفيذ الاتفاقيات السابقة فى إطار أستانا وسوتشى على أساس قرار مجلس الأمن رقم 2254 ومبادئ الشرعية الدولية المتعلقة باحترام سيادة سوريا ووحدة أراضيها وسلامتها".

وأضاف:" نحن نتفق مع أصدقائنا السوريين حول هذه المبادئ". وأكد أن بلاده تأمل أن يعمل المبعوث الأممى الجديد إلى سوريا بشكل جدى ومسئول فى الملف السوري.

وأشار بوجدانوف أن روسيا تتواصل مع الأطراف الكردية فى سوريا وخارج سوريا، موضحا أن داخل الصفوف الكردية توجد تعددية فى الآراء.