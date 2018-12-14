شكرا لقرائتكم خبر عن باكستان تتسلم الشريحة الثانية من حزمة المساعدات السعودية لإنقاذ اقتصادها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسلمت باكستان، اليوم الجمعة، مليار دولار كشريحة ثانية من حزمة المساعدات السعودية المقدمة؛ لدعم الاقتصاد الباكستانى بهدف زيادة الاحتياطات من العملة الأجنبية.

وأفاد متحدث باسم وزارة المالية الباكستانية -حسبما ذكرت شبكة "جيو نيوز" الباكستانية - بأن باكستان ستتسلم الشريحة الثالثة من حزمة المساعدات فى منتصف شهر يناير من العام المقبل.

وكانت السعودية قد وافقت خلال زيارة رئيس الوزراء الباكستانى عمران خان للمملكة فى 23 أكتوبر الماضى على منح الاقتصاد الباكستانى المتعثر 6 مليار دولار، حيث توجه 3 مليارات دولار لدعم ميزان المدفوعات، و3 مليارات أخرى للمدفوعات المؤجلة على الاستيرادات النفطية.

وكان مصرف دولة باكستان قد أعلن الشهر الماضى أنه تسلم الشريحة الأولى من المنحة والتى تقدر بمليار دولار، ويذكر أن حكومة خان تسعى أيضا للاقتراض من الصين، وصندوق النقد الدولى لإنقاذ الاقتصاد الباكستانى الذى يشهد عجزا غير مسبوق فى الاحتياطى الأجنبى.