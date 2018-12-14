شكرا لقرائتكم خبر عن وفد الحوثيين فى محادثات اليمن بالسويد يعود لصنعاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال تلفزيون المسيرة التابع لحركة الحوثيين فى تغريدة على تويتر، اليوم الجمعة، إن وفد الحركة لمحادثات السلام اليمنية عاد إلى صنعاء.

واختتمت المحادثات التى ترعاها الأمم المتحدة أمس الخميس باتفاق بين الحوثيين المتحالفين مع إيران والحكومة المدعومة من السعودية لوقف القتال فى مدينة الحديدة المطلة على البحر الأحمر.