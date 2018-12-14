شكرا لقرائتكم خبر عن قوات الاحتلال تطلق النار على سيارة إسعاف فلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلى، النار صوب سيارة إسعاف تابعة للهلال الأحمر الفلسطينى، شمال مدينة البيرة بمحافظة رام الله، اليوم الجمعة.

وأكدت جمعية الهلال الأحمر أن سيارة الإسعاف كانت فى طريقها إلى بلدة دير دبوان لتقل مريضة إلى المستشفى، فأطلق جنود الاحتلال من حاجز (بيت ايل) الرصاص صوب سيارة الإسعاف دون وقوع إصابات أو أضرار.

من ناحية أخرى، أصيب جندى إسرائيلى بجروح خطيرة؛ جراء رشقه بالحجارة فى رأسه قرب مستوطنة "بيت إيل" شمال رام الله بالضفة الغربية.

وزعمت قناة "ريشت كان" الإسرائيلية أن شابا فلسطينيا اقترب من نقطة حراسة فى "بيت إيل"، ورشق جنديا بحجر فى رأسه، وانسحب على الفور، لافتة إلى أن حالة الجندى خطيرة.

فيما اعترف متحدث باسم جيش الاحتلال، بإصابة جندى بجروح "متوسطة- خطيرة" بعد اندلاع "عراك" بينه وبين فلسطينى، وذكر أن الفلسطيني، ضرب الجندى بحجر فى رأسه من مسافة قريبة فى نقطة عسكرية بالقرب من مستوطنة "بيت إيل".

ولفت إلى أنه تم إجلاء الجندى لتلقى العلاج الطبى فى المستشفى، مشيرا إلى أن "قوات الجيش تفتش المنطقة بحثا عن المنفذ".