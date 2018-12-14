شكرا لقرائتكم خبر عن الشرطة العراقية تعلن تفكيك 50 عبوة ناسفة فى محافظة كركوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الشرطة الاتحادية العراقية، الجمعة، تفكيك 50 عبوة ناسفة فى داقوق بمحافظة كركوك.

وذكرت الشرطة العراقية -فى بيان أوردته قناة (السومرية نيوز)- أن قوة من الشرطة الاتحادية تمكنت من تفكيك 50 عبوة ناسفة فى قضاء داقوق، (جنوبى محافظة كركوك)".

يشار إلى أن قضاء داقوق الواقع نحو 40 كم جنوب محافظة كركوك، شهد خلال الأشهر الماضية خروقات أمنية، تمثلت بتسلل عناصر تنظيم "داعش"، فيما نجحت القوات الأمنية بمعالجة تلك الخروقات.

وفى سياق آخر.. أفاد مصدر فى الشرطة العراقية، بمقتل مدنى فى هجوم مسلح جنوب شرقى العاصمة بغداد.

وقال المصدر إن "مسلحين مجهولين فتحوا، نيران أسلحتهم باتجاه مدنى أثناء مروره بمنطقة النهروان جنوب شرقى بغداد؛ ما أسفر عن مقتله فى الحال".

وأضاف المصدر الذى طلب عدم الكشف عن اسمه، أن قوة أمنية وصلت إلى مكان الحادث ونقلت الجثة إلى دائرة الطب العدلى وفتحت تحقيقا بالحادث.