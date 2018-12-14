وفد "أنصار الله" في محادثات السويد يعود إلى صنعاء

وذكرت قناة "المسيرة"، التابعة "أنصار الله"، أن وفد الجماعة لمحادثات السلام اليمنية عاد إلى صنعاء.

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واختتمت المحادثات التي ترعاها الأمم المتحدة، أمس الخميس، باتفاق بين "أنصار الله" والحكومة اليمنية لوقف القتال في مدينة الحديدة المطلة على البحر الأحمر.

انطلقت المشاورات حول الأزمة اليمنية، يوم الخميس الماضي، في السويد، وتعد هذه المحادثات فرصة قائمة للتوصل إلى صيغة ما لإنهاء الحرب المتواصلة في اليمن، منذ العام 2014، والتي أسفرت عن مقتل وإصابة عشرات الآلاف من اليمنيين، العسكريين والمدنيين منهم، فضلا عن نزوح السكان، وتدمير البنية التحتية، وانتشار الأوبئة والمجاعة.

وقد توصل الجانبان (وزير خارجية اليمن ورئيس وفد الحوثيين)، اليوم الخميس، إلى اتفاقيات مهمة، منها اتفاق بشأن مدينة وميناء الحديدة، يقضي بانسحاب الحوثيين منها خلال 14 يوما.

أما اتفاق تعز، فهو يتعلق بإيصال المساعدات الإنسانية للمدينة، وفق الأمين العام.