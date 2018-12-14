تدمير 30 هدفاً لإرهابيي " بي كا كا" بغارات تركية شمالي العراق

أنقرة/ صارب أوزار/ الخليج 365



قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار إن الغارات التركية أمس على معاقل منظمة "بي كا كا" الإرهابية في سنجار وجبل "قره جاق" شمالي العراق، دمرت أكثر من 30 هدفاً للإرهابيين.



وأضاف في تصريح صحفي، الجمعة، أنه لأول مرة يتم استهداف معاقل منظمة " بي كا كا" الإرهابية في منطقة جبل "قره جاق".



وأشار إلى أن مهمة هذه الحملة إنتهت، وأن الاستعدادات جارية بجدية لإطلاق حملات أخرى ضد الإرهابيين.



وفي سياق متصل ذكرت مصادر عسكرية، للأناضول أن الغارات جرت بالتنسيق بين وحدات الاستخبارات والجيش، حيث تم تحديد الأهداف بعناية فائقة لتجنب وقوع أي خسائر بين المدنيين

وممتلكاتهم.



وأشارت المصادر إلى أن أكثر من 20 مقاتلة شاركت في الغارات الجوية إلى جانب طائرات للوقود، وطائرة للإنذار المبكر.



وأكدت المصادر أن الغارات جرت بشكل متزامن على معاقل الإرهابيين في جبل سنجار، وجبل قره جاق.



وأكدت المصادر أن الغارات المباغتة أثارت صدمة في صفوف الإرهابيين، وحيّدت عدداً كبيراً منهم.



وذكرت المصادر أن وزير الدفاع خلوصي أكار، وقادة بارزين في الجيش تابعوا الغارات عن كثب والتي أسفرت أيضاً عن تدمير مخابئ، ومغارات، وانفاق، ومخازن للإرهابيين.

