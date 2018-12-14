فايننشال: السعودية تودع مليار دولار لدى "المركزي" الباكستاني

إسلام أباد/ الخليج 365



أودعت السعودية، مليار دولار لدى البنك المركزي الباكستاني، لدعم وضع الاحتياطيات المتدهور، في أحدث دفعة للمساعدة على تجنب أزمة في ميزان المدفوعات، وفق "فايننشال تايمز" البريطانية، الجمعة.

ونقلت الصحيفة عن عابد قمر المتحدث باسم البنك المركزي الباكستاني، اليوم، إن هذه الخطوة جاءت " في إطار اتفاق" بين البلدين.

وفي أكتوبر / تشرين الأول ، وافقت السعودية على إقراض باكستان 6 مليارات دولار، نصفها ودائع لتعزيز احتياطيات البنك المركزي والنصف الآخر قيمة مدفوعات مؤجلة لشراء شحنات نفطية.



وجرى الإعلان عن الاتفاق عقب اجتماع بين العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز ورئيس الوزراء الباكستاني عمران خان خلال فعاليات منتدى مستقبل الاستثمار بالرياض في أكتوبر الماضي.

وتوقع مسؤول آخر في المركزي الباكستاني في حديثه لـ "فايننشال تايمز" اليوم، أن تتلقى بلاده مليار دولار آخر مطلع العام 2019، لدعم احتياطيات البنك.

ويقول المحللون إن وفاء السعودية بالتزاماتها ، وفر ما يكفي من الوقت لباكستان لوضع اللمسات الأخيرة على قرض جديد مع صندوق النقد الدولي.

ومن المتوقع أن تعقد الجولة القادمة من المفاوضات بين ممثلي وزارة المالية الباكستانية ومسؤولي صندوق النقد الدولي بحلول منتصف يناير/ كانون الثاني المقبل.



وجرى انتخاب رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان في يوليو/ تموز الماضي، بفضل وعوده بمحاربة الفساد وإصلاح الاقتصاد.



و تعهد نجم الكريكيت الدولي السابق (66 عاما) بتوفير 10 ملايين فرصة عمل، وتيسير الأمور للقطاع الخاص لبناء 5 ملايين مسكن منخفض التكلفة، والحد من ارتفاع الأسعار، ومعالجة أزمة الطاقة، مع إيلاء أهمية كبيرة للممر الاقتصادي الصيني الباكستاني.



كما وعد بتسيير شؤون البلد الآسيوي، دون الحصول على قروض أجنبية.