كلية_الأمير_سلطان_العسكرية تعلن عن #وظائف أكاديمية بـ #الظهران

صحيفة الخليج الالكترونية

أعلنت كلية الأمير سلطان العسكرية للعلوم الصحية بالظهران، فتح باب التقديم على وظائف أعضاء هيئة التدريس ومَن في حكمهم، لمركز المحاكاة الإكلينيكية المتقدمة.

وأوضحت -عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل تويتر- أن الوظائف المطلوبة هي أستاذ مساعد في هندسة الأجهزة الطبية، ومعيد في إدارة المعلومات الصحية، ومعيد في مهارات الحاسب الآلي، واختصاصي تشغيل محاكاة إكلينيكية، وفني محاكاة إكلينيكية.

وأضافت أن المستندات المطلوبة للتقديم هي: نسخة محدثة وواضحة للسيرة الذاتية، وصورة للهوية الوطنية، وصورة لسجل الأسرة (للنساء فقط)، وصورة لوثائق التخرج مصدقة مع إرفاق معادلة الشهادة في حال الحصول عليها من خارج المملكة، وصورة من درجة اختبار القدرات العامة للجامعيين، الذي ينظمه المركز الوطني للقياس والتقويم في التعليم العالي (قياس)، وصورة من شهادات الخبرة إن وجدت.

وكذلك استمارة التقديم موقعةً من صاحب الطلب والتعهد بالابتعاث إلى إحدى الجامعات المعتمدة التي توصي بها الكلية، وتعهد ولي الأمر (للنساء فقط) بالموافقة على الابتعاث إلى إحدى الجامعات المعتمدة التي توصي بها الكلية، مع صورة من شهادة تصنيف الهيئة السعودية للتخصصات الصحية (إن وجدت)، وصورة من الأبحاث العلمية المحققة والمنشورة (إن وجدت).