تعرض 3 نساء لإصابات بالغة إثر عمليات طعن في #نورنبرج الألمانية

صحيفة الخليج الالكترونية

أصيبت 3 نساء في مدينة نورنبرج الألمانية، بإصابات بالغة من جراء تعرضهن لاعتداءات طعن، مساء أمس (الخميس).

وقالت الشرطة، اليوم الجمعة، إنه ليس من المستبعد أن تكون الاعتداءات (التي وقعت في شوارعَ قريبٍ بعضُها من بعض بحي سانت يوهانيس بالمدينة) ارتكبها شخص واحد.

وبدأت لجنة تحقيقات مختصة بجرائم القتل التحقيق في الوقائع. وشنت الشرطة حملة للبحث عن الجاني أو الجناة بالاستعانة بكلاب بوليسية ومروحيات، إلا أنها لم تتوصل إلى شيء حتى الآن، خاصةً أنه لا أدلة على وجود خلفية إرهابية وراء الاعتداءات.

وفيما لم يتم حتى الآن التعرف على نوعية السلاح الذي استُخدم في الطعن، قالت المعلومات الأولية إن رجل سدد طعنة لامرأة (56 عامًا) في الجزء العلوي من جسدها، قبل خضوعها لعملية طارئة في المستشفى.

كما طعن رجل (على بعد شوارع قليلة من مكان الاعتداء الأول) امرأة (26 عامًا) كانت متوجهة إلى منزلها، وبعدها بفترة قصيرة، طعن رجل امرأة ثالثة (34 عامًا)، فأصيبت الضحيتان الأخيرتان بجروح خطيرة على الحياة، وخضعتا لجراحات طارئة، وحالتهما حرجة.