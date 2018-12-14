مستشفى الخرمه ينقذ حياة شاب طُعن بآلة حادة نفذت في البطن 6 سنتيمترات

صحيفة الخليج الإلكترونية الخليج – محمد القريشي : تمكن فريق طبي جراحي بمستشفى محافظة الخرمه العام، من إنقاذ حياة شاب ثلاثيني تعرض لطعن نافذ بآلة حادة في البطن بعمق ٦سنتيمترات. وأكد مدير مستشفى الخرمه العام محمد بن هليمه، أنه في يوم 4 /4 /1440 الساعه 8 صباحا وصول المريض إلى الطوارئ يعاني من جرح قطعي طعني نافذ بالبطن مع وجود نزيف شديد بالبطن، تم تشكيل فريق طبي لمتابعة الحالة وإجراء عملية استكشافية عاجلة للمريض،

وتم وجود تهتك بجدار المعده وجرح قطعي بالكبد وتهتك بالمساريقه الامعاء وقطع في أحد الاورده المغذيه للمعده وعلى الفور قام الفريق الطبي لوقف النزيف وربط الوريد النازف وعمل غرز جراحيه بجدار المعده وإصلاح التهتك ووقف نزيف الجرح القطعي بالكبد وبعد إعطاء الدم اللازم للمريض والمحاليل والبلازما تم استقرار الحاله تماما ثم تم تحويل المريض لمستشفى الملك عبدالعزيز بالطايف للمتابعة واستكمال العلاج اللازم.

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